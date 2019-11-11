寬宏藝術Q3純益年增1.4倍 前3季每股賺7.45元 歷年同期新高

藝文展演主辦業者寬宏藝術 (6596-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，稅後純益 7495 萬元，季減 35.24%，年增 1.41 倍，每股純益 2.69 元。前 3 季稅後純益 2.07 億元，年增 3.92 倍，每股純益 7.45 元，創歷年同期新高。

寬宏藝術第 3 季合併營收 5.96 億元，季增 26.27%，年增 13.56%，毛利率 27.23%，季減 12.42 個百分點，年增 7.34 個百分點，營益率 16.44%，季減 8.72 個百分點，年增 8.5 個百分點；稅後純益 7495 萬元，季減 35.24%，年增 1.41 倍，每股純益 2.69 元。

寬宏藝術前 3 季累計營收 13.38 億元，年增 39.23%，毛利率 32.73%，年增 11.24 個百分點，營益率 18.86%，年增 13.9 個百分點；稅後純益 2.07 億元，年增 3.92 倍，每股純益 7.45 元。

寬宏藝術表示，第 3 季共舉辦 19 場知名百老匯音樂劇《獅子王》，及方大同、盧廣仲與周慧敏等萬人巨蛋演唱會，加上暑假期間舉辦 11 場藝文展覽，推升營收攀揚。

毛利率方面，寬宏藝術指出，由於第 3 季藝文展覽門票營收占比達 3 成，使毛利率較上季下滑，不過，第 4 季將以演唱會收入為主，毛利率表現較佳，估將維持 3 成以上水準。

寬宏藝術也同步公告 10 月合併營收，達到 6010 萬元，月增 2.33%，年增約 3.23 倍；前 10 個月累計營收 14.02 億元，年增 43.74％。寬宏藝術指出，10 月陸續舉辦日本超人氣偶像女團 AKB48、金曲歌王李玖哲小巨蛋演唱會等，加上子公司台灣藝能的演唱會工程接單能力佳，推升營運走強。

展望本季，寬宏藝術指出，上周剛結束的 2 場費玉清 2019 告別演唱會，門票全數售罄，估將挹注約 1 億元營收，今年內還會有金曲歌王蕭煌奇小巨蛋演唱會、詹雅雯高雄巨蛋演唱會等，從門票預售情況來看，第 4 季營運將較優於去年同期，今年業績可望續創新高。