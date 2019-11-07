〈雙11捎捷報〉東森購物網業績挑戰3倍成長 估將衝破4億元

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (7) 日公布雙 11 活動「1111 狂歡慶」規劃，東森購物表示，去年雙 11 全通路業績突破 2 億元，其中 ETMall 東森購物網業績達 1.4 億元，今年 ETMall 目標達 3 倍成長，挑戰創 4.2 億元營收。

東森購物指出，雙 11 期間針對 3C 通訊類商品，今年主打 APPLE 蘋果、三星、小米和華為品牌，MacBook 搭配銀行最高可省萬元，而 iPhone 最低 85 折，希望藉此吸引更多年輕新客群。

家電類商品則是瞄準主力女性客群，祭出廚電節、洗冰節和吸塵節等主題活動，參與的品牌高達 100 個，包括家電大廠 LG、Dyson、Panasonic、大同、飛利浦和日立等，更加碼天天搶限量 8 折商品。

另一方面，東森購物旗下跨境美妝電商平台草莓網營運逐漸增溫，台灣營業額於 9 月首度突破千萬大關，年增幅高達 303%，東森說明，截至目前多項指標不論是件數、訂單數、客戶數皆達 300% 以上高成長，同時，藉由草莓網也成功將集團內品牌包括 NATURAL BEAUTY 自然美、DeMon 蝶蒙推向全球市場，樂觀看待在今年的雙 11 檔期，將進一步創下佳績。