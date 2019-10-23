當局忙美國大豆進口免稅配額 但中國買家可能更愛巴西大豆

中國當局戮力清除購買美國大豆的障礙，這顯然是美國農民的福音，但卻忽略了半路可能殺出的程咬金——廉價巴西大豆。

《路透社》週二 (22 日) 引述多位消息人士報導，中國為釋出貿易談判的善意，向多家中國境內與國際大豆壓榨商分配進口美國 1000 萬公噸大豆的免關稅配額，但市場僅適度反應該消息，芝加哥的期貨變化不大，最終以 0.01% 跌幅作收，部分原因就來自便宜的巴西大豆。

中美貿易戰持續一年多，巴西搶下對中國出口大豆的最大份額，但隨著中美重返談判桌，自 8 月中旬以來，巴西大豆出口溢價暴跌了 44%。

現在兩國大豆接近平價，中國可以選擇，但近期巴西貨幣貶值有利於巴西大豆出口，而美國農民恐為此付出代價。

總部位於芝加哥的農產品顧問公司 MD Commodities 合夥人 Pedro Dejneka 指出，自 1 月裝運開始，當時巴西開始收割大豆時，就比美國的競爭力還高，自 2 月到 4 月這段期間，巴西優勢更明顯。

Futures International LLC 高級商品分析師 Terry Reilly 認為，「過去 10 至 15 日以來，中國向巴西採購大豆的事實告訴市場，買家將會挑選有利其獲利表現的商品。」