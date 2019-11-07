IMF區域經濟展望報告：歐洲今年GDP成長 恐創2013年來最低

國際貨幣基金組織 (IMF) 估計，歐洲今年實際 GDP 可能創 2013 年以來最低成長速度。

IMF 在最新《區域經濟展望報告》中推測，整個歐洲實際 GDP 增速將自去年的 2.3% 下降至 1.4%，明年再拉回至 1.8%。

截至 9 月底止的一季，歐元區 GDP 季增 0.2%，與前季同速，但與去年同期相比僅成長 1.1%，為 2013 年第四季以降最低年化成長率。今年 3 月，ECB 將今年 GDP 預期自 1.7% 下修至 1.1%。

歐元區 GDP 季增率表現 圖片：tradingeconomics

歐洲最發達的經濟體中，2020 年的復甦預計較為溫和，在全球需求預計上升的背景下，GDP 增速將自 2019 年的 1.3% 上升至 1.5%。但 IMF 認為，全球貿易的復甦前景不若半年前預期那樣強勁。

IMF 認為，目前讓發達歐洲製造業和貿易疲軟的力量可能會持續下去。

IMF 表示：「亞洲的資本支持和消費性耐久財成長放緩，恐繼續拖累歐洲出口和成長，因為該地區是資本貨物和運輸設備的主要出口目的地。」

IMF 指出，美國是許多歐洲國家的大型貿易夥伴，歐洲也一直靠著美國紮實的需求成長來舒緩壓力，「但美國的成長預計也會自目前強勁的腳步放緩下來。」

報告指出，汽車產業可能會持續拖累成長，原因包括：中國出現飽和跡象、排放標準更嚴謹，以及消費者情緒轉向電動車，這對德國和斯洛伐克等國的負面衝擊尤其明顯。

IMF 強調，工業、貿易放緩，加上貿易和脫歐相關的不確定性，已經開始影響一些國家的固定投資，投資者對於地緣政治的阻力格外敏感。

儘管如此，由於勞動市場強勁，歐洲地區的私人消費和服務業仍保有活力，抵銷了外部環境動盪所造成的一些不利因素。

「內需出現疲弱跡象，尤其是投資這一塊。服務業和消費迄今仍具有彈性，但其彈性的持續程度將取決於勞動市場的發展。」

然而，IMF 報告指明，歐洲製造業和貿易力道已經大幅削弱。