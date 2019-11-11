長榮航RIMOWA過夜包11月底結束 義大利精品接手

長榮航 (2618-TW) 今 (11) 日宣布，機上服務用品即將大改款，皇璽桂冠艙 / 桂冠艙將與義大利知名精品品牌 Salvatore Ferragamo 合作，增加提供硬殼過夜包，而與 RIMOWA 合作長達 7 年所提供的迷你行李箱造型過夜包，於 11 月 30 日正式畫下句點。

同時，長榮航與國際頂尖設計師吳季剛合作並深受旅客好評的機上睡衣，將推出第二代新款式，豪華經濟艙也將首次與比利時知名品牌 Kipling 合作提供過夜包，預計 2020 年第 1 季陸續上線。

長榮航說明，自 2013 年開始與 RIMOWA 攜手提供只有少數航空公司頭等艙才會使用的 RIMOWA 行李箱造型過夜包，7 年來共推出 5 代 9 款不同的色系，深受旅客喜愛和收藏。

不過，由於 RIMOWA 於 2016 年由法國精品品牌 LVMH 集團併購後更改行銷策略，終止與全世界所有航空公司合作機上過夜包，長榮航最後一代寶石紅的 RIMOWA 過夜包自 11 月 15 日起至月底僅提供台北 - 巴黎航線，並於 11 月 30 日正式走入歷史。

長榮航總經理孫嘉明表示，提供更舒適尊榮的服務是長榮一向追求的目標，接下來與 Salvatore Ferragamo 聯名推精品過夜包，將再次引領機上時尚新浪潮，目前此款過夜包已於 11 月 15 日起陸續提供於台北出發的長程航線皇璽桂冠艙 / 桂冠艙。

去年底開始，長榮航自海外返回台北的長程航班提供皇璽桂冠艙 / 桂冠艙旅客的 Salvatore Ferragamo 軟式過夜包，將推出第二代新款式，此次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，並提供獨家設計品牌鑰匙圈，藉此同步行銷台灣觀光，預計 12 月中旬開始提供。

另一方面，為強化豪經艙服務，此次長榮航首次與比利時品牌 Kipling 合作，聯名全面改款豪華經濟艙過夜包 ，將台北著名地標 101 融入設計，預計 2020 年第 1 季開始，提供自台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客。

由國外返回台北的豪華經濟艙過夜包，則將延續與義大利知名品牌 FURLA 合作，推出第二代新款式。

長榮航今年在有服務用品奧斯卡之稱的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會 WTCE 上，一舉拿下「最佳商務艙過夜包」、「最佳豪華經濟艙過夜包」和「最佳亞洲經濟艙過夜包」等多項榮譽，顯示機上服務深受肯定。