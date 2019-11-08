長榮航太與長異擴大合作 持股增至49%

長榮航 (2618-TW) 今 (8) 日發布重訊指出，旗下長榮航太董事會決議通過，認購轉投資公司長異發動機維修公司的股權，並處分發動機維修相關資產予長異，擴大合作範圍，提高轉投資效益；本次增資後，長榮航太對長異持股比例將提高至 49%，預計處分資產利益約 12 億元。

長榮航太於 2014 年與美國奇異公司 (GE) 合資成立長異，目前長榮航太持股比例為 19.9%，此次長異為擴大營運規模，擬辦理現金增資，並向長榮航太購買發動機維修相關資產，以利其後續業務推展。

長榮航說明，經委請外部獨立專家揚基會計師事務所就股權價值分析報告出具價格合理性意見書後，長榮航太擬認購長異發行的現金增資共 1.94 億股，每股認購價新台幣 10 元，認購金額 19.43 億元，此交易金額對營運資金不具重大影響。

長榮航進一部指出，發動機維修業務朝運回原廠 GE 的趨勢明確，加上新型發動機 (GEnx) 將成為市場主流，需積極尋求 GE 能量授權，經評估後，長榮航太擬出售發動機維修廠房 (坐落於桃園市大園區，建物面積約 7951.03 坪) 及相關機器設備等資產予長異，出售金額 6240 萬美元 (約新台幣 19.03 億元)，今日董事會通過後，預計處分利益約 12 億元，部分利益將遞延認列。

長榮航看好，長異透過持續拓展發動機維修業務，可提高其產能和獲利率，並有效挹注長榮航太的轉投資效益。