群聯Q3純益與EPS同創高 前3季每股賺16.71元

快閃記憶體控制晶片廠商群聯 (8299-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，稅後純益 16.31 億元，季增 1.09 倍，年增 16.26%，每股純益 8.28 元，稅後純益與每股純益雙寫新高，前 3 季稅後純益 32.92 億元，年減 6.51%，每股純益 16.71 元。

群聯第 3 季合併營收合併營收 123.94 億元，季增 26.69%，年增 12.26%，毛利率 27.42%，季增 5.18 個百分點，年增 1.65 個百分點，營益率 13.99%，季增 3.09 個百分點，年增 0.06 個百分點；稅後純益 16.31 億元，季增 1.09 倍，年增 16.26%，每股純益 8.28 元。

群聯前 3 季累計營收 315.2 億元，年增 2.79%，毛利率 24.33%，年增 1.55 個百分點，營益率 12.27%，年減 0.28 個百分點；稅後純益 32.92 億元，年減 6.51%，每股純益 16.71 元。

群聯表示，與去年同期相比，第 3 季記憶體模組出貨量年增 29%，SSD 與 eMMC 成品成長近翻倍，且今年前 3 季記憶體模組出貨總位元數更成長逾 1.05 倍；群聯看好，因應購物節來臨，客戶將進行補貨應戰，對第 4 季營收持續帶來正面挹注。

群聯董事長潘健成指出，今年前 3 季營業費用較去年同期上升 21%，主因為持續投資先進製程的次世代快閃記憶體控制晶片 IC，加上深耕佈局高階儲存應用包含伺服器市場、工控市場、與車載應用市場等，需更多高階人力與驗證流程與設備。

群聯業外轉投資金士頓電子 KSI 方面，第 3 季認列損失逐漸縮小，除受惠產業旺季助攻，佈局已久的嵌入式應用市場也逐漸看到成果。