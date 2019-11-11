〈鉅祥法說〉調降3C電子應用出貨比重 看好醫療、工控及車戴市場

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極調整產品應用結構，今年已見初步成效，總經理林映碩指出，今年前 3 季出貨結構來看，3C 電子產品應用已降至 56%，看好包括車載、工業控制等應用市場等穩定成長。

鉅祥今 (11) 日在證交所召開法說會，前 3 季營收為 37.06 億元，毛利率 25.8%，年減 0.2 個百分點，稅後純益 2.67 億元，年增 33.4%，每股純益為 1.44 元。

林映碩指出，鉅祥接單結構調整，今年前 3 季已見到成效，第 3 季車載應用營收比重達 16%，高出去年全年 1 個百分點；感應器、繼電器、定時器、醫療相關等產品營收比重，前 3 季達 28%，也較去年全年高出 5 個百分點。

至於 3C 電子產品應用，林映碩指出，由於相關產品生命週期短，今年前 3 季營收比重來看，除網通包括 ADSL、手機、網路通訊等產品前 3 季營收比重，維持與去年全年相同的 9%，其他如 PC、NB 及消費性電子產品應用比重都在下滑，其中資訊電子應用比重下滑 3 個百分點，降到 14%。

鉅祥今年前 3 季消費性電子產品應用占營收比重 33% ，則仍居第一位，不過比重已較去年全年 36% 下降 3 個百分點。

鉅祥今年前 3 季稅後純益 2.67 億元，年增 33.4%，每股純益為 1.44 元，截至第 3 季底每股淨值 24.9 元，仍低於今天收盤價的 23.6 元。