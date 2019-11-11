威剛Q3純益寫近8季高點 前3季每股賺3.19元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，受惠記憶體價格止跌，需求回溫，本業獲利大幅成長，稅後純益 4.23 億元，季增 2.68 倍，年增 8.5 倍，每股純益 1.94 元，近 8 季高點；前 3 季稅後純益 6.96 億元，年增 2.21 倍，每股純益 3.19 元。

威剛第 3 季合併營收 64.93 億元，季增 16.49%，年減 25.82%，毛利率 16.22%，季增 7.73 個百分點，年增 9.54 個百分點，營益率 6.18%，較上季轉正，年增 5.59 個百分點；稅後純益 4.23 億元，季增 2.68 倍，年增 8.5 倍，每股純益 1.94 元。

威剛前 3 季累計營收 184.73 億元，年減 25%，毛利率 12%，年增 6 個百分點，營益率 1.43%，較去年同期的 - 1.05% 轉正；稅後純益 6.96 億元，年增 2.21 倍，每股純益 3.19 元。

威剛表示，今年 7 月起，因國際貿易紛爭和新品上市備貨需求，記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉積極，在採購及庫存管理雙重優勢發揮下，第 3 季本業獲利大躍升，超越上半年。

威剛強調，第 4 季起國際大型資料中心訂單陸續回溫，且新款智慧手機記憶體搭載容量提升，加上 5G、AI 與車用電子相關需求支撐，記憶體需求將增溫，明年記憶體價格水準可望優於今年表現。