〈雙11捎捷報〉網家3C類熱銷 手機成長3成 生活快銷品助攻業績

網家 (8044-TW) 今 (4) 日公布雙 11 前哨戰銷售狀況，首日 PChome24h 購物行動端業績年增達 55%，而 NB 筆記型電腦、GOPRO、Apple、滑鼠、 衛生紙 、洗衣精為主要搜尋關鍵字；整體類別中，3C 類商品買氣最旺，其中手機通訊銷售成長 30%。

網家指出，PChome24h 購物於 10 月 24 日開跑雙 11 暖身促銷活動，首日行動端業績成長 55%，以 NB 筆記型電腦大增 70% 最多，流行類商品和運動戶外用品也是首波銷售業績突起的黑馬。

另一方面，網家表示，由於首波活動搭配品牌影片上線後觀看人次突破百萬人次，帶動下單人次增加，也讓新會員的成長比例高達 60%。

網家統計，就整體類別來看，以 3C 類商品買氣最旺，其中，手機通訊類銷售成長 30%，尤其 iPhone11 系列熱賣，而 AirPods 第二代開賣三天熱銷超過萬件，較去年同期增 5 倍，小米旗艦館則有 51% 的大幅度成長，Realme 手機更在開賣期間，繳出千台手機銷售秒殺成績。

而多款電競筆電買氣升溫，也帶動滑鼠 80% 成長。

此外，消費者對於日用快消品的囤貨動能展現在首周活動中，幼兒紙尿褲銷售成長超過 80%，而衛生紙與洗衣精同樣是歷年都熱賣的囤貨好物。