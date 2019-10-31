〈雙11要來了〉富邦媒喊出3個翻倍目標 全年營收衝破500億元可期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年10月31號18點47分

各大電商平台雙 11 檔期陸續啟動，富邦媒 (8454-TW) 今 (31) 日也宣布，2019《momo 雙 11 超狂購物節》明 (1) 日正式開打，富邦媒總經理谷元宏喊出，今年造訪人次要翻倍、訂單數翻倍與業績翻倍等三大目標，第四季營收表現可期；法人則看好，在購物節挹注下，富邦媒今年全年營收可望衝破 500 億元。

谷元宏說，去年雙 11 單日業績達 12 億元，今年參與雙 11 折扣的品牌數又較去年更多，除深耕品牌合作策略，今年歷經一整年的規劃，針對資訊網路再升級，加入無卡分期服務，並在全台北中南布建已達 20 座倉儲設施，再加上整合集團資源，整體規模為歷年最大，為今年挑戰雙 11 累積造訪人次翻倍、訂單數翻倍與業績翻倍提供動能。

富邦媒今年開始深化與集團的合作，除了推出台灣大哥大門市取貨服務，雙 11 期間台灣大電信加值服務 myVideo、MyMusic、myBook 也來助陣，提供消費者 30 日免費體驗服務。

另一方面，富邦媒董事長林啟峰認為，台灣整體經濟優於預期，再加上實體百貨也開始搭上雙 11 檔期促銷，有助推升消費買氣。

而對於今年雙 11，林啟峰特別將成長重點放在「書籍」和「3C」。林啟峰說，前三季 3C 家電營收達 126 億元，已逐漸趕上全國、燦坤；另一方面，台灣一年網路書店市場達 34 億元，momo 網路書店處於起步階段，顯然還有很大的成長空間。