前3季電腦及資訊服務營收近2700億元 創歷年同期新高

經濟部統計處今（11）日公布今年第 3 季電腦及資訊服務業營業額 948 億元，創歷年單季次高，年增 12.4%，累計前 3 季營收高達 2686 億元，為歷年同期新高，年增 8.8%，其中，電腦程式設計業貢獻最多，年成長 7.6%，資訊服務業則年增 12.5%。

經濟部指出，由於企業用戶電腦軟硬體、5G 通訊技術等多元整合服務增加，加上網路數據交換應用需求成長，第 3 季電腦及資訊服務業營業額 948 億元，年增 12.4%，其中，電腦程式設計業高達 711 億元，創歷年單季第 3 高，年增 11.9%。

資訊服務業第 3 季營業額 237 億元，為歷年單季新高，主要因網站拍賣平台之管理業者促銷推廣，加上代客處理主機服務及交友社群平台的廣告效益等業績成長，帶動營收年增 13.9%。

專業技術服務業的部分，根據統計，第 3 季營業額 824 億元，年減 1.5%，其中管理顧問業因去年同期企業經營、財務管理及網路通路行銷等大型諮詢業務較多，比較基數高，加上人力管理顧問業務減少所致，年減 9.7% 最多。

廣告業及市場研究業因電視行銷廣告及戶外廣告等收入減少，抵銷手遊及線上廣告之營業成長，營收年減 0.5%；專門設計業 182 億元，因汽車及電子產品等設計接案量增加，年增 5.1%；攝影業受惠明年選舉，戶外海報影像輸出服務業績成長，及婚紗攝影因結婚對數較去年同季增加，營收年增逾 1 成。

租賃業第 3 季表現不俗，根據統計，營業額 346 億元創歷年單季最高，年增 2.6%，其中，運輸工具租賃業因企業用戶長租業務穩定成長，及汽車租賃業者多角化經營奏效，帶動營收成長 6.6%，達 230 億元，創歷年單季新高。

不過，個人及家庭用品租賃業因本季天候不佳，致戶外運動及休閒娛樂用品出租業績衰退，年減 1.6%；機械設備租賃業雖工業用機械設備租用需求增加，惟辦公用及營造用機械設備出租業績下降，致年減 5.2%。