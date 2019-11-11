聖暉接單雙位數成長 明年營運可望轉強

半導體設備廠聖暉 (5536-TW) 今 (11) 日表示，第 4 季營運將優於去年同期，不過全年受到今年上半年影響，營收、獲利難逃衰退，但聖輝指出，第 4 季開始訂單逐漸回流、能見度高，接單金額較去年同期約成長雙位數，預計明年下半年會是營收認列高峰，可望挹注明年營運。

法人估，聖暉今年營收將雙位數下滑，年減 15%，約 123 億元，明年則可望隨著半導體資本支出回溫，營收年增雙位數，力拚持平去年 142 億元。

聖暉指出，目前聖暉、聖暉系統、朋億 (6613-TW) 等營收比重約各 3 成，其中半導體為主，比重約 5-6 成，以目前訂單金額來看，3 家皆較去年同期成長，增幅雙位數，預計明年下半年是營收認列的高峰，朋億及聖暉蘇州部分，有機會在明年第 2 季開始發酵。

細分地區來看，台灣受惠廠商回流、轉單，建廠及擴廠訂單已明顯較上半年升溫，且供應鏈為分散風險，有少數訂單轉往東南亞，至於中國則因上半年出貨遞延，第 4 季也陸續回溫，有助營運表現。

值得留意的是，建廠需求訂單不少，也代表聖暉明年接單將往量少、大金額方向發展，有助營收表現，但相對影響獲利，不過聖暉將優化內部結構，維持獲利應有水準。