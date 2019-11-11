淘帝-KY 10月營收創高 Q4樂觀

中國十大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (11) 日公布 10 月合併營收達 7.86 億元，月增 0.87%、年增 2.93%，創單月新高，累計前 10 月合併營收 56.45 億元，年增 6.04%，淘帝表示，雙十一購物狂歡節報到，加上各地代理商陸續開出全新形象門市，第四季展望樂觀，法人看好，單季營收寫新紀錄可期。

淘帝指出，TOPBI 品牌在中國童裝市場能見度持續提升，旗下共 25 個代理商為搶搭年底消費旺季，已陸續於推出第八代形象門市據點，包括有福建、湖南、四川等多地代理商，藉此進一步提升門市坪效、並強化體驗服務。

除在大型購物中心強化實體店布局，淘帝透過線上代理商在天貓、淘寶和京東等第三方知名電商平台的銷售明顯成長，線上營收占比重已來到 8%，是推升營運創高的主要動能。

據歐睿國際 (Euromonitor International) 報告統計，中國童裝市場規模至 2028 年持續成長至人民幣 5761 億元水準，淘帝看準此龐大消費版圖，本季正式推動品牌多元化策略，聚焦 1-3 歲小童需求推限定線上銷售的 Mini Topbi 電商品牌。

淘帝說明，Mini Topbi 面料主要採用天然棉麻等高度親膚性材質，並採取「接單式生產」營運模式，配合市場需求做行銷規劃，將更貼合消費者，淘帝看好新品牌將成為集團營運主要成長動能之一。