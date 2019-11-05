朋億Q4進入營收入帳高峰 全年減幅可望收斂

半導體設備商朋億 (6613-TW) 今 (5) 日表示，中國半導體廠遞延的資本支出，陸續在下半年落實，推升半導體設備廠朋億第 3 季營收、獲利成長，朋億預估，第 4 季至明年第 1 季將是營收認列的高峰，法人指出，朋億第 4 季營運可望優於上季與去年同期，有助全年營收年減幅縮小至個位數，年減約 8-9% ，獲利減幅更可望少於營收。

朋億指出，目前在手訂單金額較去年同期成長約 15%，訂單來源以中國為主，比重達 8 成，其中半導體業占比約 7 成，顯現中國扶植半導體產業的決心，也顯示半導體業務是營收成長主要動能。

朋億表示，今年上半年受全球景氣影響，營運動能趨緩，但下半年隨著客戶遞延的資本支出開始落實，半導體設備市場回溫，預估下半年營運將優於上半年，法人估，朋億今年營收年減幅將縮減至個位數，可望達 44 億元，而雙率則可持平去年，獲利估小幅衰退。

朋億也看準中國面板廠擴建機會減少，積極發展節能環保相關領域，主要布局廢液處理、回收系統，預計明年開始逐步發酵。

朋億第 3 季合併營收 10.67 億元，季增 5.43%，年增 0.47%，毛利率 27.01%，季增 11.57 個百分比，年增 3.24 個百分比，營益率 17.9%，季增 12.56 個百分比，年增 3 個百分比，稅後純益 1.57 億元，季增 166%，年增 18.05%，每股稅後純益 4.61 元。

朋億前 3 季合併營收 33.06 億元，年減 16.24%，毛利率 23.33%，年增 1.92 個百分比，營益率 14.16%，年減 0.26 個百分比，稅後純益 3.72 億元，年減 18.96%，每股稅後純益 10.96 元。