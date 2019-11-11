韓國瑜豪宅門疑雲 顧立雄：查無台肥洽詢過金管會函件

立委日前爆料國民黨總統參選人韓國瑜要求台肥借款 2 成房貸，被指濫用特權，台肥趕緊澄清「是向金管會請示後」才提供借款，不過此說法今 (11) 日遭金管會主委顧立雄打臉，顧立雄說，經過查證，沒有找到任何台肥公司 2014 年向金管會詢問的函件。

韓國瑜近期陷入 7200 萬豪宅風波，更被爆出用特權向台肥施壓借款，引起各界關注；不過，台肥稍早澄清，過去民眾購屋房貸可貸到 7 成，隨著 2012 年豪宅貸款法令上路，只能取得 5 成貸款，導致許多買家無法負擔，因此要求台肥借款，台肥為此尋求律師幫助並「請示金管會」，才對有需要的住戶提供借款，韓國瑜一家也是其中之一。

對此，顧立雄表示，金管會以「台肥」的關鍵字徹底搜尋，經過查證，沒有找到任何台肥公司 2014 年向金管會詢問的函件，如果台肥說有，可能要台肥拿出來，是哪一年、哪一月的公文，有需要的話再進行了解。

若違反公司法的話，將由誰開罰？顧立雄指出，涉及公司法的部分，主要是經濟部，而資金處理部分則是金管會，這部分會再跟證期局進一步了解看看。

立委吳秉叡質詢時表示，台肥是上市公司，上市公司如果真的違反公司法，資金長期貸款給私人，這難道證期局不要管嗎？重大訊息不用揭露嗎？顧立雄表示，金管會會請證交所進行了解台肥財報揭露、公司治理、資金貸予是否違反證交法等，一個月內出具調查報告。

由於台肥已不願再對外說明此案，外界關切是否受到金管會施壓，顧立雄說：「我們哪有什麼壓力給台肥」，是台肥先說詢問過金管會，金管會才清查是否有當年台肥來詢問的函件，目前確認根本查無台肥來問過金管會的函件。