彩晶中小尺寸出貨動能延續 Q4營運估持平Q3

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 第 3 季營運持平第 2 季，力抗面板競爭壓力，展望第 4 季，彩晶預期，出貨量與面板價格將持穩，估第 4 季整體表現將持平第 3 季，其中受惠手機客戶拉貨遞延，彩晶中小尺寸面板出貨出貨動能，可望延續至 11 月。

彩晶表示，下半年面板價格回溫，但並未明顯反彈，預期第 4 季面板價格將持穩，而隨著手機面板朝 6 吋以上發展，將逐步擴大中小尺寸出貨比重，同時提高工控、車載比重，力抗產業逆風，第 4 季訂單能見度還不錯，估營運可持平第 3 季。

法人表示，相較面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受大尺寸面板價格崩跌影響，前 3 季表現疲軟，彩晶主攻中小尺寸面板，在手機品牌廠陸續推出新品帶動下，產品出貨動能可望延續至 11 月，全年仍可維持獲利。

產品組合方面，彩晶第 3 季 6 吋以下手機面板產品營收比重 28%、季減 5 個百分點，6.2-10.1 吋中尺寸則占 58%、季增 4 個百分點，11 吋以上大尺寸面板產品則占 14%。

彩晶指出，今年第 3 季總出貨量季減約 5.3%，換算 19 吋約達 401.1 萬片，產品平均售價約為 34 美元 (約新台幣 1034 元)，較上季增加 1 美元，產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 9700 萬片，大尺寸面板出貨量約為 40 萬片，自有品牌產品出貨量約為 11 萬台。

彩晶第 3 季稅後純益 3.09 億元，季增 0.37%、年減 41.46%，每股純益 0.1 元；累計今年前 3 季稅後純益 8.01 億元，年減 64.1%，每股純益 0.26 元。