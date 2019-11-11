廣達、英業達本周法說 關注伺服器、產能布局等重點

本周進入第 3 季財報公布最後倒數，代工大廠廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 也將陸續召開法說會，除第 3 季財報，市場將關注廣達在雲端伺服器、Apple Watch、自駕車、產線調整等展望布局，英業達同樣聚焦在產線調整、AirPods Pro 等產品需求狀況。

市場日前傳，廣達自明年開始將不再接單組裝蘋果 Apple Watch，雖然廣達不評論相關市場訊息，但積極布局雲端伺服器，董事長林百里日前也表示，未來科技像一架飛機，由雲端、AI、5G、物聯網推動，而雲端就是飛機主體。

因應美中貿易戰，廣達近期也積極調整全球產線布局，除了宣布在泰國設立子公司 QMB 外，同時也擴大投資中國轉投資相關企業，台灣方面也將新建華亞園區第三生產大樓，相關建廠擴產進度將成為市場關注重點，另一方面，傳廣達布局自駕車有所進展，已在美國進行測試，預料也是外界關心焦點之一。

英業達則將在周二 (12 日) 舉行法說會，日前通過回台投資 48 億元擴廠，包含在現有桃園大溪廠區旁進行增建，以因應伺服器、筆電生產線移回台灣的需求，另外也向中電 (1611-TW) 購置桃園廠房，擴大台灣伺服器生產，相關建廠進度將成法說關注焦點。

另一方面，英業達為蘋果 AirPods Pro 主力代工廠，受惠穿戴式裝置需求優於預期，英業達 10 月合併營收達 481.76 億元，月增 6.56%、年增 4.26%，創近 14 個月新高，市場預期伺服器、智慧裝置出貨動能將延續至第 4 季，將關注英業達對第 4 季、明年營運展望。