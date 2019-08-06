淘帝-KY Q2獲利年增47% EPS 3.65元

童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，單季稅後純益 3 億元，年增幅高達 47%，每股純益 (EPS)3.65 元，上半年稅後純益 5.24 億元，年增 25.08%，EPS 6.39 元。

受惠中國童裝規模持續擴大，及適逢中國童裝產業旺季挹注，淘帝第二季合併營收 17.57 億元，年增 5.48%。

同時，淘帝精進集團生產供應鏈管理效率有成，目前童裝研發生產至門市銷售僅需 4 周，較過去的 3 個月以上明顯優化，可有效滿足經銷商當季熱銷款產品需求，隨著產品結構、生產供應鏈整合效益逐步顯現，推升第二季營業利益率來到 24%，較上季成長 2.26 個百分點，並創 8 個季度新高。

淘帝正致力擴大旗下 TOPBI 品牌在中國童裝市占率，為因應中國童裝消費結構以 80、90 後為消費主力，積極朝快時尚風格、強化線上整合線下通路等方向發展，並參加中國童裝國際重要展會。

淘帝表示，隨著 TOPBI 品牌知名度的提升，旗下共 25 個經銷商持續擴增 TOPBI 品牌銷售據點達 1615 家，同時，線上銷售更是繳出好成績，第二季線上銷售比重自去年同期的 2.92% 攀升到 8.61%，顯示電商已成為挹注成長新動能。

展望後市，淘帝本季推出全新第八代視覺形象門市，以強化 TOPBI 品牌簡約輕時尚風格，同時，下半年起強打聚焦電商領域的 Mini Topbi 品牌，為成長添新動能。

另一方面，淘帝日前參加中國童裝產業重要盛事─2019 中國國際兒童時尚周，包括巴拉巴拉、水孩兒、特布兒童、愛登堡等超過 400 多間中國童裝品牌齊聚亮相，大幅提升良好行銷宣傳效益。

淘帝表示，在此展會中發表 TOPBI 品牌 2019 年秋冬童裝新品，以「潮 · 向未來」為主題，融合太空夢、人與自然和諧、運動等元素展示近百款童裝產品，獲選中國童裝品牌時尚大獎的殊榮，凸顯近兩年朝簡歐輕時尚童裝風格轉型受肯定。