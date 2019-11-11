岱稜前3季EPS1.69元創次高 新增產能11月到位

真空蒸鍍廠岱稜科技 (3303-TW) 受惠冷燙產品市場需求增加帶動，今年前 3 季稅後純益 1.59 億元，年增 38.52%，每股純益 1.69 元，創歷史同期新高，下半年旺季營收可望因新產能量產，全年營收將優於去年的 24.88 億元。

岱稜今年第 3 季營收 6.53 億元，毛利率 27.79%，季減 0.1 個百分點，年增 4.36 個百分點，稅後純益為 5796 萬元，季增 4.77%，年增率 34.02%，為今年新高，每股純益為 0.62 元。

岱稜今年前 3 季營收 18.62 億元，毛利率 27.4%，年增 3.94 個百分點，稅後後純益 1.59 億元，年增 38.52%，每股純益 1.69 元。

岱稜目前真空蒸鍍薄膜新線設備已建置完成，預計 11 月量產，全年仍可望突破去年營收 24.88 億元，挑戰近 6 年來合併營收高點；第 4 季新台幣走勢轉強，對以外銷為主的真空蒸鍍薄膜產品不利，不過原物料報價走勢下滑，也可望能略為緩衝匯率對獲利的衝擊。

展望 2020 年，岱稜營收佔比 5% 之光電業務將，將持續聚焦專業塗佈代工接單成長，維持穩定獲利；營收佔比 95% 的真空蒸鍍薄膜業務，今年第 4 季新產能加入後，將不再受限既有機台產能考量，接單方面也將更多元化，除自有品牌「UNIVACCO」產品市場策略之調整外也考慮增加代工業務，同時在生產方面也期待透過新機台高速生產優勢可再提升單位產能降低單位生產成本，讓機台效益最大化，為整體營運獲利再添動能。