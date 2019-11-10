TWS需求強 4家IC設計年營收創高可期

第 4 季雙 11、聖誕節等消費性節日眾多，TWS (真無線藍芽耳機) 市場熱度明顯升溫，包含瑞昱 (2379-TW)、原相 (3227-TW) 皆在法說表示，TWS 晶片出貨將較上季成長，而矽創 (8016-TW)、鈺太 (6679-TW) 等因同為華為供應鏈，也可望隨著 FreeBuds 3 問世挹注營運，法人認為，4 家台廠第 4 季營運不淡，全年創高可期。

以 10 月營收來看，瑞昱、矽創月減幅皆為個位數，分別是 3.65%、5.25%，不過瑞昱再改寫單月營收次高紀錄；原相、鈺太則維持成長，其中，原相續創新高，情況也顯現 TWS 品牌廠因應消費旺季，驅動拉貨力道。

瑞昱表示，今年 TWS 晶片迎來收割期，客戶自第 2 季開始拉貨，帶動營收年增逾 3 成，第 3 季因市場較第 2 季降溫，加上新舊產品交替，客戶拉貨力道趨緩，不過第 4 季受惠旺季推升，TWS 晶片出貨轉強，有助全年營運顯著成長。

原相今年在 TWS 晶片的出貨時序與瑞昱相當，本季新客戶開始量產，帶動 TWS 業績雙位數成長，營收比重也可望從 1 成內攀升至 1 成以上，並預計推出 ANC(主動式降噪) 功能晶片，拉高產品單價。

矽創、鈺太也擴張產品到 TWS 上，矽創 P Sensor 以往僅切入手機應用，現則擴張至智慧手錶、TWS 等穿戴裝置，並打入華為 FreeBuds 供應鏈，同為華為 FreeBuds 供應鏈的鈺太，近期也以高階 MEMS 麥克風打入智慧聲控電視，單月出貨也達百萬顆，隨著聲控時代到來，營運動能可望延續。

Gartner 日前出具報告指出，隨著智慧型手機成長停滯，穿戴式裝置將成品牌大廠兵家必爭之地，估 2020 年智慧手錶與 TWS 的出貨量，將分別為 8600 萬支、7000 萬套，成為未來幾年電子產品中成長新星。