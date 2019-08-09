岱稜匯率助攻Q2純益近10年新高 上半年EPS 1.08元

岱稜 (3303-TW) 隨市場需求增加，今年下半年營收將超越上半年 12.09 億元，全年將超越去年 24.88 億元，第 2 季在有利匯率帶動下，毛利率 27.89% 創新高，稅後純益 5533 萬元，也創 10 年新高，上半年稅後純益 1.01 億元，年增 33.89%，每股純益 1.08 元

今 (9) 日公布最新財報，第 2 季營收 6.18 億元，毛利率 27.89%，創 11 季以來新高，季增 1.43 個百分點，年增 5.79 個百分點，稅後純益 5533 萬元，季增 20.54%，年增 48.24%，每股純益為 0.59 元。

岱稜上半年營收 12.09 億元，毛利率為 27.19%，年增 3.71 個百分點，稅後 1.01 億元，年增率 33.89%，每股純益 1.08 元。

岱稜目前主力產品在真空蒸鍍薄膜，佔營收比重 95%，此產品廣泛應用於食、衣、住、行、育、樂等民生產業，不受景氣影響，獲利相對穩定，岱稜深耕此產業近 30 年，目前是全球前 3 大燙金箔膜供應廠，外銷全球超過 60 個國家，外銷占比逾 9 成，因此新台幣匯率走勢，成影響獲利波動關鍵因素之一，第 2 季在台幣回貶，及生產效能持續增加之下，毛利率 27.89%，創新高。

岱稜下半年進入真空蒸鍍薄膜市場需求旺季，主管指出，目前訂單能見度為 2-3 周，在市場需求帶動下，出貨旺月時點將落在 8 、9 及 10 月，目前仍難確認下半年月與季營收高峰，但由於先前投入擴充的新增生產線，將在 9 月全部到位，下半年在客戶需求擴張帶動下，有助營收成長。

法人估，岱稜今年下半年營收將優於上半年，全年將超越去年 24.88 億元。

岱稜今年加碼投資台灣，已獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准擴充投資，預計增加投資金額 8 億元，將在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料。

岱稜今天也公布 7 月營收為 2.09 億元，月減 3.36%，年減 3.58%，前 7 月營收 14.19 億元，年增 4.62%，岱稜科技出席 8 月 27 日的 OTC 法人說明會。