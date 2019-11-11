第三屆「南山醫務社工獎」即日起跑 傳遞社會溫暖力量

由衛生福利部擔任指導單位，南山人壽慈善基金會與醫務社會工作協會共同主辦的第三屆南山醫務社工獎，即日起開放報名。為發掘在台灣各地默默付出的醫務社工，本屆醫務社工獎特別擴大推薦管道，邀請全國醫療院所、社工學會、協會與公會、醫務社工相關的團體推薦報名。同時，更提高得獎者獎勵，團體組「典範獎」、「優秀獎」得主將各別獲頒新臺幣 (下同)10 萬元、5 萬元獎金，個人組「典範獎」、「優秀獎」將各別頒予 2 萬元、1 萬元獎金，給予得獎者更實質的鼓勵與肯定。

南山人壽慈善基金會自民國 102 年起推動「南山慈善基金－醫療關懷計畫」，與全國 204 家醫院長期合作，深刻感受醫務社工為弱勢服務的奉獻精神，因而與長期推動醫務社工專業發展的醫務社會工作協會發起全國唯一專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，表揚傑出的醫務社工團隊及個人。藉由遴選、表揚具奉獻服務的醫務社工，並舉辦歷屆得主交流座談會，打造「南山醫務社工獎」成為醫務社工互相激勵成長、共享榮耀的園地。

「南山醫務社工獎」發掘許多醫務社工在醫療服務第一線奉獻的故事，開啟了社會對醫務社工的關注。如第二屆團體獎得主天主教聖馬定醫院，建構在地化社區小站，定期到宅關懷服務獨居老人並協助陪同就診，守護社區長輩的健康；彰化基督教醫院則成立全台首創的喉癌合唱團，激勵病友走出疾病陰霾；或像衛生福利部臺北醫院在面臨重大災難意外時，發揮專業，扮演醫病溝通橋樑，協助與陪伴病患、家屬共度身心難關。

第二屆個人獎得主方面，如林口長庚紀念醫院彭曉筠在服務燒燙傷病患時，串聯社福資源協助病患展開新的人生；台大醫院雲林分院潘彥辰長期投入器官捐贈工作，以高度的同理心，照顧個案及家屬的社會與心理上需求；天主教聖馬爾定醫院鄭荃方則從安寧病房到居家服務，陪伴病人生命最後旅程，充分發揮醫務社工溫暖與堅定的力量。

第三屆「南山醫務社工獎」自即日起至民國 108 年 12 月 9 日 (含) 接受報名，歡迎全國醫療院所醫務社工團隊與個人踴躍報名。本屆活動將邀請來自社會工作主管機關及實務界、醫療領域及社福機構等跨領域專家學者組成的評審團進行遴選，詳細活動內容及報名表請至「南山醫務社工獎」活動網站（https://www.nanshancharity.org.tw/NS-MSWAward.html）查詢。

