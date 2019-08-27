岱稜新增產能漸開出 接單滿載加上原物料價格穩獲利表現可期

真空蒸鍍廠岱稜科技 (3303-TW) 受惠冷燙產品市場需求增加帶動，今年下半年旺季營收可望超越上半年的 12.09 億元，執行長李顯昌今 (27) 日指出，下半年接單產能滿載，新增產能陸續開出，也有助於接單的成長。

岱稜第 2 季在有利匯率帶動下，毛利率 27.89% 創新高，稅後純益 5533 萬元，也創 10 年新高，上半年稅後純益 1.01 億元，年增 33.89%，每股純益 1.08 元。

李顯昌指出，岱稜目前美國市占率 6-8%，歐洲市占率為 18-20%，在市場發展趨勢下，美國市占率將可望比照歐洲。

岱稜第 2 季稅後純益 5533 萬元，季增 20.54%，年增 48.24%，每股純益為 0.59 元，上半年稅後純益 1.01 億元，年增率 33.89%，每股純益 1.08 元。

岱稜目前主力產品在真空蒸鍍薄膜，佔營收比重 95%，此產品廣泛應用於食、衣、住、行、育、樂等民生產業，不受景氣影響，獲利相對穩定，岱稜深耕此產業近 30 年，目前是全球前 3 大燙金箔膜供應廠，外銷全球超過 60 個國家，外銷占比逾 9 成，因此新台幣匯率走勢，成影響獲利波動關鍵因素之一，第 2 季在台幣回貶，及生產效能持續增加之下，毛利率 27.89% 創新高，下半年進入市場旺季，在原物料 PET 價格維持穩定之下，有助於獲利的表現。

岱稜下半年進入真空蒸鍍薄膜市場需求旺季，李顯昌指出，就目前訂單能見度，下半年產能將滿載。

岱稜今年加碼投資台灣，獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准擴充投資，預計增加投資金額 8 億元，將在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料。

岱稜 7 月營收為 2.09 億元，月減 3.36%，年減 3.58%，前 7 月營收 14.19 億元，年增 4.62%。