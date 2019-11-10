〈觀察〉彰銀改選明年登場 兩大變數左右公民股勢力

官民股纏鬥長達 14 年的彰化銀行 (2801-TW) ，明年將進行三年一度董事改選，在民事官司尚未落幕情況下，如今又面臨第三關鍵勢力龍巖 (5530-TW) 退場，自然人董事制度上路，兩大變數將成公股能否續掌經營權的最大隱憂。

今年 5 月，最高法院裁定彰銀民事官司發回高院更審，讓歷時 4 年餘的官司重回原點，隨後第三關鍵勢力、龍巖集團宣布出清彰銀持股不參與明年改選，空出的一席董事成為公民股垂涎目標，不僅公股想重新取回，民股台新金 (2887-TW) 也磨刀霍霍，找來盟友積極加碼彰銀股票，準備與公股一較高下。

公民股積極布局彰銀籌碼，從彰銀今年股價表現來看其實有跡可循，5 月時彰銀平均股價約 18 元，隨著台股一路攻高彰銀的股價也持續攀升，截至上週五 (8 日) 收盤價已經來到 23.2 元，短短半年內股價已經大漲近 3 成，期間更爆出逾 5 萬張的成交量。

彰銀今年的獲利表現在金融股中並不突出，配息殖利率也不誘人，但股價持續逆勢上漲，進一步觀察主力進出，包括台銀證券、兆豐證券、合庫金證與第一金證等都是榜上有名的券商，不難發現公股陣營的著墨力道。

不只公股積極累積籌碼，民股台新金除了打官司爭取經營權外，台新金創始股東、石化業大老吳澄清也躍居第三大民股，連續兩年加碼買進彰銀，躍居彰銀前十大股東，檯面上持股比約 3%。

除各自加碼外，隨著龍巖持續拋售彰銀股票，公民股也積極進場承接，雙方積極在市場收購籌碼，無非是為了明年改選提前備戰，雙方都希望在 9 席董事中取得壓倒性勝利，取得彰銀經營權。

除了比股權，另一個讓公股頭痛的問題則是 7 月上路的「自然人董事」，這將讓替彰銀公股明年能否續掌經營權投下變數，尤其在公民股積極備戰搶董事席次下，屆時很可能出現自然人董事全數落選的情形。

知情人士指出，面對民股與其盟友積極備戰，公股明年少了戰友龍巖支持，想要跟 2014 年一樣，取得絕對多數贏得壓倒性勝利難度頗高，現在又有自然人董事變數攪局，屆時如何推派自然人董事，勢將牽動兩方董事會勢力消長。