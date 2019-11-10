提高KY股能見度 臻鼎等多家公司業績說明會本月登場

為提升第一上市公司市場流通性與透明度，證交所規劃自本 (11) 月 12 日，將陸續安排臻鼎 - KY 等 17 家第一上市公司 (KY 股) 舉辦業績說明會，向三大法人、四大基金與一般投資人說明公司最新營運概況。

KY 股市是指在海外註冊、回台掛牌上市的公司，由於屬於境外註冊公司，儘管回台掛牌後需比照本土上市公司按規定定期揭露財報，但因公司註冊地在境外，仍較難真正一窺公司營運全貌，在台股中相對冷門。

為讓投資人對 KY 股有更多認識，證交所規劃，自下周二 (12 日) 起，邀請 17 家 KY 股舉辦業績說明會，首場將由百達 - KY 打頭陣，包括臻鼎 - KY、康友 - KY 等都將陸續登場。

證交所表示，參與業績說明的第一上市公司包括，百達 - KY、全宇 - KY、茂林 - KY、台南 - KY、基勝 - KY、日成 - KY、再生 - KY、鼎炫 - KY、福貞 - KY、宏旭 - KY、慧洋 - KY、臻鼎 - KY、聯德 - KY、吉源 - KY、金麗 - KY、康友 - KY、波力 KY 等。

根據證交所統計，目前共有 75 家第一上市公司、KY 股來台掛牌，平均本益比約 15.38 倍，周轉率約 115%。