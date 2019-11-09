億萬富翁錢滾錢 投資他們旗下的管理企業也可受惠？

億萬富翁往往擅於為自己賺錢。投資他們控制的公司也可以使一般平民大眾雨露均霑。

據瑞銀 (UBS) 和審計公司普華永道 (PwC) 共同發表的《億萬富豪調查報告》顯示，在過去 15 年中，由億萬富翁控制的公司的股票表現大大超過全球市場平均水平。

研究人員在分析了 603 家上市公司的股票表現後得出這個結論，這些億萬富翁在公司中佔有重要地位，並且與他們大部分財富息息相關。

在過去 15 年中，這些公司的年化收益率接近 18%，而追踪 47 個國家的廣泛股票指數的漲幅為 9%，顯示由億萬富翁控制的公司也更賺錢。

《億萬富豪調查報告》指出：「這種我們稱為億萬富翁效應，而這種效應的報酬率高低，則取決於企業家能否保持控制權，不論該企業是公營還是私營。」

是什麼讓億萬富翁與眾不同：

該報告發現，億萬富翁往往樂於分享讓他們公司成功的三個特徵：明智的冒險、業務專精和決策力。

億萬富翁企業家具有「樂觀態度」，專注於自己理解的風險並盡力降低風險。他們還不斷地尋找機會，並且「不受失敗和障礙的束縛」。

報告補充說：「億萬富翁的企業傾向於奉行結合績效與管理激勵措施的長期戰略。」

研究發現，有將近 2700 萬個職位可以直接或間接與億萬富翁控制的企業聯繫在一起。

去年億萬富翁財富縮水。（圖: AFP）

億萬富翁的財富在 2018 年下降：

瑞銀全球財富管理公司主管 Josef Stadler 表示，經過多年的成長，由於美元走強、市場動盪和經濟疲軟，「億萬富翁爆發潮」在 2018 年出現「自然修正」。

億萬富翁的總數減少了 57 位，其中中國和印度的下降尤其明顯。在美國科技企業家的財富推動下，只有美洲逆轉這股趨勢。截至 2018 年底，美國有 89 位科技億萬富翁，而 2017 年為 70 位。

億萬富翁在 2018 年結束時的財富比 5 年前增加近 35%，總計達 8.5 兆美元的資產。同期，女性億萬富翁的數量增加 46%，達到 233 名，但這僅佔總數的 11%。

科技為王：

5 年來，科技企業家的淨財富幾乎翻了一倍，達到 1.3 兆美元，億萬富翁控制的科技企業數量從 76 家增加到 148 家。

世界前 20 大億萬富翁中有 10 位來自美國，4 位來自中國，其中包括字節跳動創始人張一鳴。

由於商品價格下跌，工業企業家的財富減少 15%，跌至不到 6090 億美元。

瑞銀全球財富管理公司主管 Simon Smiles 表示，希望增加財富的億萬富翁越來越傾向於直接私人投資，而不是投資股票上市市場。