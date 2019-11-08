〈台灣大法說〉初期5G基地台需逾4000座 估建置成本上看百億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年11月8號20點23分

台灣大 (3045-TW) 今 (8) 日召開線上法說，針對明年 5G 商轉，總經理林之晨表示，1 座 5G 基地台成本約 10-20 萬美元，若照 NCC 規劃的建置義務，至少需 4000-5000 座基地台，法人估，基地台初期建置成本就上看百億元。

林之晨表示，據政府規劃，3.5GHz 頻段釋出 270MHz 頻寬，建設義務為至少 1000 個基地台、電波涵蓋範圍達營業區人口數 50%，預估 1 座 5G 基地台成本為 10-20 萬美元，且若以 50% 涵蓋率計算，大概需要 4000-5000 座基地台，但最後的成本價格與數量，需以實際布建規劃而定，法人估，光是 5G 基地台初期建置成本，至少 200 億元。

5 家電信業者均已向 NCC 完成 5G 頻譜競標遞件作業，且將於下周二 (12 日) 與 NCC 面談，林之晨表示，是否有其他業者加入競標不得而知，但因會與 NCC 面談，可能會剔除不合格的廠商。

5G 規劃與策略方面，林之晨表示，策略較不方便公布，不過會以理性、有條理方式，籌備未來 10-20 年的 5G 建置計畫。

此外，台灣大宣布，以 6 億元認購 AppWorks 管理的 AppWorks Fund III(本慧創投基金)，成為該創投基金的重要投資人，台灣大可透過 AppWorks 提供的服務，與創新有進一步的連結，挹注台灣大轉型。

林之晨表示，AppWorks 是大東南亞創業加速器，其生態系共有 1044 位創業者、351 家新創，年營收約 28.6 億美元，總估值為 39.7 億美元。