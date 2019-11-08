〈台灣大法說〉iPhone 11銷售旺 申辦量年增逾3成

台灣大 (3045-TW) 今 (8) 日召開線上法說，總經理林之晨表示，iPhone 11 系列新機銷售暢旺，購機申辦量年增 33%，銷量優於市場預期，可以延續多久動能，仍難以估計。

台灣大第 3 季營收中，電信 56%，季減 5%、年增 2%，有線電視占 5%，季減 3%、年減 4%，零售占 40%，季增 23%、年增 26%。

行動業務方面，林之晨表示，受惠 iPhone 11 系列新機銷售暢旺，購機申辦量年增 33%，資費 999 元以上搭配家電、3C、手機配家電等綁約量年增 118%，雖然新機銷售優市場預期，銷售動能可延續，但可延續多久仍難估計。

林之晨表示，集團策略持續發酵，第 3 季物聯網裝置數年增 44%，資通訊、雲端、物聯網等服務營收年增 146%。

資本支出部分，林之晨表示，電商平台 MOMO 日前追加預算 6.3 億元，購置土地併建南區物流中心，今年合併資本支出預算，將從約 64 億元調整為 71 億元，但仍低於去年的 89 億元。

台灣大第 3 季稅後純益 32.53 億元，季增 1.5%，年減 0.6%；EBITDA 83 億元，季減 1.5%，年增 9.3%，每股純益 1.17 元；累計前 3 季稅後純益 95.3 億元，年增 12.1%；EBITDA 251.37 億元，年增 12.2%；每股純益 3.46 元。