面板業寒冬 雙虎前3季大虧209億元 一天就虧掉1.16億元

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 陸續公布第 3 季財報，受面板價格、產業競爭衝擊，累計前 3 季雙虎共虧損 209.4 億元，若依每月平均約 20 個工作天計算，等於雙虎開門營業一天，就虧掉 1.16 億元。

友達、群創第 3 季財報皆創近 2016 年第 2 季以來新低，友達今年前 3 季營收 2068.23 億元，年減 10.3%，毛利率 0.94%，年減 9.49 個百分點，營益率 -6.75%，稅後虧損 103.57 億元，每股虧損 1.08 元。

群創累計今年前 3 季營收 1863.94 億元，年減 10%，毛利率 2.36%，年減 8.43 個百分點，營益率 -6.87%，稅後虧損 105.83 億元，每股虧損 1.06 元。

面板業今年受價格衝擊、產業競爭、市況不佳等因素影響，難逃虧損命運，第 3 季大尺寸面板持續跌價，部分尺寸更跌破現金成本價，加上傳統旺季效應未見起色，廠商第 2 季先行備貨，也造成整體庫存水位偏高。

產業人士分析，中國廠商產能持續開出，造成面板業進入寒冬的主因，包含京東方、華星光電、彩虹光電、中電熊貓等陸續 10.5 代廠持續投產，產能供過於求，其中 65 吋電視面板跌價最深，迫使廠商調整產線，像是韓廠選擇關廠、加速 OLED 布局，台廠則往高值化產品、新事業發展。

新事業方面，友達瞄準智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康等 4 大方向，群創則調整部分產線，轉作 IPS、面板級扇形封裝，以求降低價格衝擊，產業人士指出，新事業占面板雙虎營收占比仍低，且轉型仍需時間，預期至少要 3-5 年新事業貢獻才會比較明朗。

產業人士指出，今年以來面板價格競爭劇烈，在韓國廠商宣布關廠、中國擴廠速度放緩情況下，明年供過於求現象可望逐步緩解，預期 2021 年整體面板業市況才可望復甦。