〈ITF旅展〉餐券、住宿券超搶手 三大飯店衝出千萬業績

2019 ITF 台北國際旅展今 (8) 日開展，各大飯店業者積極銷售住宿券、餐券，陸續傳出好成績，晶華 (2707-TW) 指出，目前旅展總業績已近億元，估今年年增幅可望達 10%，寒舍 (2739-TW) 則是已衝上 6000 萬元，暫維持持平表現，而六福 (2705-TW) 繳出 1650 萬元好成績，年增 13%。

晶華指出，開展首日創下業績約 1300 萬元，加上開展前兩周的線上旅展營收約 6600 萬元，以及為期兩周的快閃店營收約 2000 萬元，目前旅展總業績已近億元，以此銷售盛況，預估今年業績年增可望達 10%。

寒舍表示，今年集團由台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及自有度假休閒品牌礁溪寒沐酒店聯袂參展，截至目前，加計線上旅展業績已超過 6000 萬元，其中，首日熱銷商品冠軍是十二廚自助餐券，狂銷超過 1.5 萬張。

寒舍也指出，由於尾牙將近，有企業百萬刷手一口氣刷下 5000 張探索廚房自助餐券，創下今日單筆銷售榜首。

而今年寒舍為優惠購物體驗，推出線上旅展購物車服務，跨館購買多筆商品可一次結帳付清，同時增添取票便利性開放於 7-ELEVEN 可 IBON 取票，推動礁溪寒沐祭出一泊一食及二食住宿券熱銷超過 1000 組。

晶華指出，由於經濟不景氣，許多公司行號也趁著年底前最後一波的折扣機會到現場購買尾牙、春酒或團體出遊等優惠票券，線上旅展甚至出現同一位消費者分批購買近 300 萬的票券。

六福表示，截至目前線上旅展業績已達 1200 萬元，再加上首日現場業績，總計 1650 萬元，年增 13%，以六福莊住宿專案最受歡迎，而旗下六福萬怡酒店敘日餐廳自助餐券也熱銷。

國賓 (2704-TW) 則指出，由於在旅展僅銷售台北國賓明園自助餐券、三館聯合住宿券和高雄國賓住宿券。首日業績約為 120 萬元，與去年同期持平，加計線上旅展業績，目前營收約 210 萬元。