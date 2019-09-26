雲品旗下君品酒店摘星企圖心強 明年Q1將改裝西餐廳

近來北市各大飯店業者都在拚館內餐飲改裝升級，連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店即便擁有全台唯一米其林三星餐廳，也不敢大意，透露明年第 1 季君品 6 樓餐廳將改裝，後續效益值得關注。

君品酒店 6 樓餐廳有雲軒西餐廳和茶苑，由於 2 家餐廳相連，預計改裝後，兩個區域會有些連動，但細節尚在規劃中。

君品展現繼續摘星的企圖心，法人看好，未來完成改裝餐廳後，不排除將進一步提升客單價，並引進新來客。

除了館內餐飲，雲品 2020 年主要成長動能之一在於外包式婚宴服務「君品 COLLECTION」發展，最新消息是，已新增設海外 16 處據點，包括日本鳥取 Primrose Garden 和 15 家峇里島頂級飯店業者，均是合作對象，雲品董事長盛治仁看好，明年宴會相關營收占 15%，有助進一步提升營益率。

君品 Collection 今年接單量上看百場，法人預估，明年全年將可達 200 場以上規模。

近來各大飯店都在推動館內餐廳改裝升級計畫，亞都旗下台北亞都麗緻大飯店法式餐廳「巴黎廳 1930」重新開幕，並首度與日本廚藝之星高山英紀聯名，以新品牌「Paris 1930 de Hideki Takayama」升級出發，麗緻餐旅集團董事總經理徐儷萍預期，在聘請高山英紀後，巴黎廳的營業額將增加 1 倍以上。

日前台北亞都天香樓也已完成改裝，接著還有國賓 (2704-TW) 旗下台北國賓川菜廳 10 月重新登場，晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華晶華軒也推出全新升級菜單，並延攬新主廚和廚藝團隊，轉型為完全粵菜餐廳，顯示在住房業務成長相對平緩下，飯店業者均積極強化餐飲的成長動能。