〈ITF旅展〉線上前哨戰開紅盤 雲品、六福住宿券熱銷

年度最大旅展─ITF 台北國際旅展本周五 (8 日) 將登場，各大業者多已提前開跑線上旅展銷售，並陸續傳出捷報，雲品 (2748-TW) 今 (4) 日指出，母集團雲朗觀光自 10 月 30 日上線銷售至今，業績已年增 5%，預計旅展正式開跑後，總業績可望再成長 10%；六福則指出，透過六福莊住宿券吸引家庭客群，線上旅展業績較去年同期大幅成長 50%，目標全檔業績年增約 14% 至 4000 萬元。

雲朗觀光線上旅展銷售至今短短不到一周，最新統計最受歡迎的住宿券是每張 2250 元的雲朗觀光翰品 / 兆品 / 品文旅環保聯合住宿券，該券是不提供一次性消耗備品的住宿房型，顯示台灣消費者越來越重視環保，其次為每張 10000 元雲品溫泉酒店經典山景住宿券。

雲朗進一步說明，在套券上雲朗觀光設計了雲品湖景住宿優惠套券，可住宿豪華湖景套房 1 晚和經典湖景房 3 晚，每套 44650 元，銷售成績斐然，可見高單價的套票和中價位的響應環保的聯合住宿券已成今年消費主力。

六福則表示，今年提前在線上旅展推出史上最低的「六福莊動物樂遊趣 ‧ 住房專案」，以超值 7999 元搶攻市場，成功引發第一波搶購潮。

另一方面，六福旗下台北六福萬怡酒店的敘日餐廳在餐點全面調整過後，餐券買氣也有明顯成長，六福樂觀預期，今年整體旅展業績目標為成長至 4000 萬元，年增約 14%。