採用台積電12FFC技術 聯發科8K數位電視晶片進入量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 與手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日宣布，採用台積電 12 奈米技術生產的業界首顆 8K 數位電視系統單晶片 MediaTek S900，已進入量產，支援 8K 高解析度及高速邊緣人工智慧運算，使智慧電視進入下一世代。

S900 是聯發科首款旗艦級智慧電視晶片，支援 8K 高解析度及高速邊緣人工智慧運算，是為協助電視廠商打造出具高度競爭力的旗艦級產品，整合 AI 語音人機介面及影像畫質提升等功能。

台積電指出，超低功耗的 12 奈米 FinFET(12FFC) 精簡型製程，在縮小晶片尺寸及降低功耗方面具優勢，12FFC 製程可達到效能與低功耗間的最佳平衡，適合支援消費電子、穿戴及物聯網裝置，所需的語音辨識及邊緣 AI 運算能力。

聯發科副總經理暨製造本部總經理高學武表示，台積電是長期合作夥伴，在全球 8K 電視需求日趨強勁下，與台積電針對支援 8K 電視晶片的先進技術合作，推動高端智慧電視產業的成長與發展。

台積電業務開發副總經理張曉強表示，與聯發科攜手打造出 S900 創新產品，將持續擴大超低功耗技術的組合，協助客戶生產具備 AI 功能的系統單晶片。