正德前三季獲利年減逾2成 Q4散裝旺季熱度延續營運有撐

散裝航商正德海運 (2641-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，單季合併營收 1.89 億元，年減 12.17%，稅後純益 1770 萬元，年減 42%，每股純益 0.12 元；累計前三季稅後純益 5426 萬元，年減 24.2%，每股純益 0.36 元，展望後市，正德認為，第四季一向是北半球穀物收成出貨旺季，散裝市場熱度可望延續至明年第一季，由於旗下船隊以長約出租為主，整體較不受市場行情波動影響。

正德說明，第三季毛利率 24.21%，較去年同期衰退 5.62 個百分點，而營業利益率 17.09%，也較去年同旗下滑 6.79 個百分點，主要是因油價成本偏高，加上有船舶第三季換租，換租期間會相對拉升整體成本和費用。

正德指出，近兩年調整體質效益顯現，船舶均以長約出租為主，今年分別於 3 月和 10 月簽約購買載重噸數 4.2 萬噸和 2.8 萬噸散裝貨輪，分別在 4 月、11 月下旬加入營運行列，且均已簽妥長約，有助後續挹注營收。

正德目前船隊共 13 艘，其中，10 艘持有 1 年以上至 10 年的長期租約，其餘 3 艘採 1 年內短期出租或自營，預計將持續擴充船隊，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以提高獲利空間。

另一方面，正德也說明，隨著壓艙水安裝規定上路，旗下每艘船舶平均費用約 30-40 萬美元左右；而低硫令也將於明年 1 月 1 日起生效，強制全球航商使用 0.5% 低硫油，不過正德旗下船隊屬於中小型船舶，並無安裝脫硫設備空間，且旗下船舶都採出租型態營運，燃油費用由租家支付，對正德並無影響。