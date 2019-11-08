〈ITF旅展〉華航、長榮航強打折扣機票、新航線 Q4營運踩油門

華航 (2610-TW) 第三季單季稅後純益 3.4 億元，較去年同期衰退 68.53%，董事長謝世謙表示，仍力拚全年轉盈，隨著全台最大旅展 ITF 今 (8) 日開跑，華航、長榮航 (2618-TW) 均祭出高折扣機票促銷，加上近期新台幣升值、航空旅遊市場穩健成長，貿易戰緊張局勢緩和有利貨運表現，航空雙雄第四季營運成長可期。

旅展期間，華航祭出現場購票者天天抽出區域線不限航點經濟艙來回機票一張，長榮航全力宣傳新航點，官網也限時推出全球超過 60 個飛航城市的超值票價，優惠最低 56 折起。

長榮航也大手筆祭出一年不限航點不限制次數的環遊世界經濟艙機票、豪華經濟艙機票、商務艙機票三項大獎。

華航已公布第三季財報，雖處於旅遊旺季，但貨運受到貿易戰衝擊，單季合併營收月減 4.85% 至 430 億元，且營業費用略增，營業利益 14.62 億元，年減 22.86%，營業利益率 3.4%，年減 0.79 個百分點，加上業外財務成本淨額大增約 4.5 億元，影響獲利，單季稅後純益 3.4 億元，年減 68.53%，每股純益 0.06 元，但已成功終結連 2 季虧損。

謝世謙指出，估今年旅展表現可望優於去年，第四季要衝刺業績，拚全年轉盈。