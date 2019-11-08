蘋果通過新專利：眼動追蹤降低穿戴設備功耗並輔助遊戲操作

美國專利商標局近日授權了蘋果 (AAPL-US) 一項專利，涉及頭戴式顯示設備的眼動追蹤和預測系統。該專利使用了高端 Foveated 顯示器，可用於遊戲等應用。

眼動追蹤是頭戴式顯示器的關鍵，蘋果因而為其未來的耳機申請了與此相關的一系列專利，並致力於該設備的研發。

蘋果指出，該設備將配有顯示器和眼動追蹤系統，並在特定視角上為使用者顯示圖像。然而若要以高解析度及質量顯示全面性圖像，顯示器可能需消耗相對大量的數據，可能會為設備帶來頻寬、功耗及計算負擔。

上述問題便可透過此發明來解決。在該專利中，高解析度的圖像會與使用者當下的凝視點對齊顯示，低解析度的圖像則會在使用者的視線內顯示。

蘋果專利示意圖 (圖片:.patentlyapple.com)

設備會透過眼動追蹤系統來追踪使用者的凝視點。系統會收集使用者眼部的相關訊息，例如瞳孔中心位置及角膜反射位置等的訊息，便可從中推斷使用者的注視方向及凝視目標。

使用者凝視的方向可將用於確立顯示器聚焦的位置。除凝視方向外，使用者還可以針對需求選擇顯示器的顯示方案，以協助將使用者當下的視點與高解析的區域對齊。

該專利涉及的電子設備將包括，頭戴式顯示器、AR 眼鏡、手機、平板電腦、車輛及其他環境中的顯示器、筆記型電腦、桌 上型電腦、電視、手錶等。

在遊戲的應用上， 蘋果指出，玩家在遊戲時可利用控制器或不同的手勢，例如敲擊或指標點擊，並配合在顯示屏上的注視，以及諸如傾斜或旋轉頭部等動作輸入指令。

蘋果此次被授予的專利編號為 20190339770，於 2019 年第二季度提交，相關工作可追溯至 2018 年第二季。而該專利目前僅獲 得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。