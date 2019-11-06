蘋果通過新專利：泰坦計畫的車載照明系統、未來智能織物

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 59 項新專利，其中涵蓋了與蘋果泰坦計畫 (Project Titan) 相關的新一代車載照明系統，以及用於設備和如夾克、頭帶、褲子及襯衫等未來服裝的智能織物。

1. 車載照明系統

蘋果此次與泰坦計劃有關的專利編號為 10464476，於 2016 年第三季提交，近日才獲得美國專利局通過，該專利主要涉及提升安全性的照明系統，而照明系統可以整合至座椅、門板、儀表板或車的其他內部結構。

來自系統的照明可以提供環境光，並在座椅或車內的其他表面產生定制的特殊紋理或裝飾圖案，包括圖標，文字等訊息。

照明區域將與傳感器重疊，諸如電容式感應傳感器、力道傳感器等，而照明系統中的發光二極體可以提供穿過覆蓋層中的光。

根據蘋果專利申請，該系統涵蓋了車輛的基礎設備，包括儀表板、座椅、頭枕、安全帶等，同時包括新照明系統，攝影機可以觀察車內狀況；另外，座椅中的壓力傳感器可用以測量由駕駛、乘客誘發重量而形成的壓力。

圖片：Patently Apple

在實際應用上，例如當駕駛在夜間開車時，通常將咖啡放回適當的位置都會面臨困難，而有了下一代照明系統，當駕駛放下咖啡時，杯子的著陸點便會發光，以方便駕駛放置咖啡。

同樣用途，無線充電器的放置墊也可藉由發光引導並告知使用者放置 iPhone 的位置，如此駕駛便不會因在黑暗中摸索而分散開車時的注意力。

2. 未來智能織物：

關於蘋果的智能織物專利中，蘋果引進了光學傳感器之應用技術，該傳感器可使用發光組件和光線檢測器，支援織物層工作。

蘋果也在近期發表了一份與智能織物產品有關的報告，表明該公司也正積極計畫此項新產品的相關研發。

目前蘋果的上述專利僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，仍無從得知。