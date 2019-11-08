王品將開賣冷凍年菜+沐越首開商場店 Q4營運添新動能

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (8) 日宣布，自創越式料理品牌「沐越」本周將首家商場店，同時，今年將首推冷凍年菜，擴大經營觸角，加上既有各品牌調整效益逐漸顯現，有助第四季營運動能。

王品指出，桃園台茂店是沐越首次進入商場，也是桃園首店，看準桃園是六都之中，東南亞新移民人口占比最高的都市，加上當地家庭客群多，成長潛力佳。

另一方面，王品強調，去年新成立的萬鮮公司已跨入禮盒市場，銷售通路跨越王品集團原有門店優勢，包括推出丰禾日麗的果乾、hot 7 黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋限定烤肉禮盒等，並在超商、超市和電商通路上架，接下來將首度推出冷凍年菜組合預購。

另一方面，王品積極進行品牌調整，「西堤牛排」適逢 18 周年，導入全新的品牌識別，並推出首家 3.0 概念店台北南東店；而「石二鍋」台中新開幕的 Fresh 經典店，提供複合式消費體驗，營業時間延長至半夜 1 點。

新品牌方面，王品「THE WANG」10 月進駐台中七期商辦，主打高價牛排套餐市場，也是王品集團客單價最高的品牌，有助提升討論度；而大陸事業群有新品牌「鵲玥」在上海徐家匯太平洋百貨開出首店，以粵菜點心店為定位。

王品甫公布第三季稅後純益 1.29 億元，年增 22.4%，每股純益 (EPS)1.72 元，創 8 個季度來高點，顯示積極整理既有品牌、關閉虧損門店等強化經營體質的策略奏效，累計前三季稅後純益 2.99 億元，年減 1.03%，每股純益 4.04 元。

展望後市，隨著既有品牌仍伺機開新據點並進行調整，營運逐漸回穩可期。