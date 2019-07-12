王品大刀砍不賺錢事業 再收兩品牌麻佬大、酷必

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 繼無預警宣布收掉「乍牛」後，最新消息是，2017 年成立的「酷必」現有 1 家門店 (台北新光 A11) 也將於 8 月 31 日結束營業，而另一個平價中餐品牌「麻佬大」既有店鋪都會收掉並規劃轉型，王品強調，今年是「不賺錢的品牌都處理」。

王品說明，麻佬大定位輕餐飲類型，因湯底頗受消費者青睞，內部將有其他事業處接手慢慢調整轉型，未來可望繼續以此湯底調整成不同品牌名稱和餐點方式繼續經營。

王品除了持續深耕起家的西餐料理，近年嘗試跨入泛中餐領域，逐漸看見成績，越式料理品牌「沐越」提前達成獲利目標，而去年初推出麻辣鍋品牌「青花驕」已在最近開出第 3 店，至於去年 10 月新開的烤鴨品牌「享鴨」也提前達成單店獲利目標，第二店桃園同德店 6 月底新開幕。

王品強調，多角化發展過程須評估市場特性和自身資源，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱留強，達到最佳經營配置，在日前關掉義塔 ita、舒果改成 Su/food 後，有效帶動第一季稅後純益回升至 1 億元，年增 30%。

法人認為，因麻佬大和酷必營收占比均相當低，不至於對王品營收有明顯衝擊，在認列相關費用後，反而有望因陸續關掉虧損的品牌，持續提升淨利率。