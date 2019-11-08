〈財報〉迪士尼Q4獲利營收均優於預期 盤後漲逾5%

迪士尼 (DIS-US) 週四(7 日) 公布第四季獲利優於預期，盤後股價漲逾 5%。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS：經調整後 1.07 美元，高於分析師預期的 95 美分 (Refinitiv 調查)。

營收：191 億美元，略高於分析師預期的 190.4 億美元 (Refinitiv 調查)。

迪士尼第四季財報公布在眾所矚目的串流服務 Disney + 本月 12 日發布之前，該服務月費 6.99 美元或年費 69.99 美元，將可收看來自迪士尼、Pixar、漫威、星際大戰和更多供應商的內容。

迪士尼執行長 Bob Iger 表示，Disney + 先前在荷蘭進行一次相當成功的測試，「現在平台已準備就緒。」

在回應投資者提問時，Iger 稱「使用該服務的人口分布遠比多數人預期還要廣泛。」

Iger 宣布 Disney + 將在亞馬遜的 Fire TV 和三星與 LG 的智慧電視上發行。亞馬遜 (AMZN-US) 則以聲明稿表示，Fire TV 和 Fire Tablet 顧客自 11 月 12 日起可透過設備獲得 Disney + 免費 7 日的試用。根據迪士尼先前宣布的資訊，Android、iPhone、iPad、Apple TV 和 Roku 設備均可使用 Disney+。

Iger 表示，自 3 月起 FX 電視頻道將在迪士尼旗下的 Hulu 有「巨大存在度」，屆時將包含現有和先前的 FX 節目以及專為該平台打造的原創內容。他強調，迪士尼擁有的優勢是有能力創造並擁有自家內容，接著再將其放在 Hulu 這類平台上消費以創造獲利。

回應分析師提問時，Iger 揭露 ESPN + 目前擁有超過 350 萬付費訂閱人數，但他不願透露 Disney + 目前預訂人數的數據。

迪士尼各集團 Q4 營收表現

媒體網絡集團：65 億美元

遊樂園和渡假村集團：67 億美元

電影娛樂集團：33 億美元

直接對消費者的銷售：34 億美元

由於受到香港示威抗議活動的影響，香港迪士尼樂園似乎受到衝。

財務長 Christine McCarthy 表示，「香港的情況導致來自中國和亞洲其他地區的遊客明顯減少。」但他沒有點明具體是什麼情況。

以第四季趨勢，該公司預計香港迪士尼樂園第一季營業收入將下降約 8000 萬美元，如果這趨勢持續下去，2020 財年營業收入可能會較 2019 財年減少約 2.75 億美元。

針對美國迪士尼樂園，Iger 認為，一些消費者「延後造訪」迪士尼世界和迪士尼樂園，因為迪士尼世界和迪士尼樂園將開設新的星際大戰景點。