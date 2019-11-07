Strategy Analytics：Q3全球智慧型手錶出貨年增42% 蘋果穩坐第一

根據 Strategy Analytics 的最新研究報告顯示，全球智慧型手錶出貨量每年正以驚人的速度增長，年增 42%，在 2019 年第三季達到約 1400 萬支。蘋果 (AAPL-US) 的智慧型手錶在全球市場中更以 48% 的市占率保持在第一名，三星 (005930-KR) 則名列第二，而 Fitbit(FIT-US) 位列第三。

Strategy Analytics 高級分析師 Steven Waltzer 表示：「全球智慧型手錶出貨量每年以驚人的速度增長 42%，從 2018 年第三季的 1000 萬支增長到 2019 年第三季度的 1420 萬支。隨著消費者越來越多地通過智慧型手機與健康和運動用智慧型手錶連結，智慧型手錶的增長繼續飛速增長。」

Strategy Analytics 報告中指出，蘋果在 2019 年第三季在全球範圍內售出了 680 萬支智慧型手錶，比去年同期的 450 萬支增長了 51% 以上。Apple Watch 在全球市場中仍然遙遙領先，在過去一年中，市占率已從 45% 增長到 48%，並繼續抵禦來自 Fitbit 和三星等飢餓對手的激烈競爭，仍然是的此領域中的領導者。

三星則在 2019 年第三季於全球銷售了 190 萬支智慧型手錶，比去年同期的 110 萬隻幾乎翻了一倍。過去一年中，三星在全球智慧型手錶市場的占比已從 11% 躍升至 13%，確立了作為全球第二大智慧型手錶供應商的地位。Galaxy Watch Active 2 之類的最新型號將使三星有機會在即將到來的第四季長假期間推進全球智慧型手錶業務。

而 Fitbit 在 2019 年第三季在全球範圍內則售出了 160 萬隻智慧型手錶，較去年同期的 150 萬隻略有增加。但是，Fitbit 的市占率從 15% 降至本季度的 11%。Fitbit 在智慧型手錶市場的高階市場上一直難以與 Apple Watch 競爭，該公司最新的 Versa Lite 機型則一直在努力吸引平價市場的消費者。

Fitbit 持續受到來自蘋果、三星、Garmin、華為、小米和其他公司日益激烈的競爭壓力。該公司在日前由谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphbet 所收購，可望因此鬆一口氣。

Strategy Analytics 執行總監 Neil Mawston 表示：「現在每個人都想知道的最大問題是谷歌計劃與 Fitbit 做出什麼樣的策略，以及谷歌是否會擴展或承接 Fitbit 著名的硬體、操作系統以及醫療、體育和健身服務。」