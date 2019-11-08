Roku財報遜色 股價崩跌16% 華爾街看法多空交錯

串流設備公司 Roku (ROKU-US) 經歷多季井噴式成長後，前一日公布第三季虧損較去年大幅擴大，週四股價崩跌 16%。

Roku 第三季雖然營收高於分析師預期，但每股虧損 22 美分，不僅虧損高於分析師預期的 18 美分 (FactSet 調查)，且較去年同期大幅擴大 (去年每股虧損 9 美分)。

Pivotal 研究分析師 Jeffrey Wlodarczak 表示，「儘管在 Disney+, 發布通路上 Roku(暫時) 處於領導地位，但 Roku 打破了今年一連串財報的好消息，第三季財報卻是多空交錯，且第四季多空交錯的狀況也令人意外。我們對盤後股價大跌並不意外。」

Pivotal 給予 Roku 股票「賣出」評級，目標價 60 美元，幾乎將現行價格腰斬。

然而，RBC 資本公司分析師 Mark Mahaney 認為，Roku 具有作為通路的優勢，因為 Roku 可以自蘋果 (AAPL-US)、迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 的串流服務取得營收，且該公司是「在廣告支援的 OTT 服務中，最具有優勢，目前這場串流大戰催化劑還沒有顯示出數據，但我們持續相信 Roku 能實質受益。」

Needham 分析師 Laura Martin 指出 Roku 第四季財測「令人失望，但如果第四季財報公布時遠高於預期，不令人意外。」該券商給予「買進評級」，目標價 150 美元。

截至週三收盤時，Roku 今年漲幅高達 360%，週四大跌後收在 118.46 美元。