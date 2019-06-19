英國5月通膨回落 BOE估全年將無法達2%目標

英國政府周三 (19 日) 公布 5 月消費者物價，成長幅度從 4 月的 2.1% 放緩至 2%，經濟學家認為回落的趨勢還將繼續。

由於航空費用與汽車價格下降，英國 5 月通膨又回到央行設定的 2% 目標線上。排除能源與食物的 5 月核心物價也從 4 月的 1.8% 掉到 1.7%，是自 2017 年年初以來最低。

英國央行預期，今年全年通膨將落至目標以下；第 2 季平均物價漲幅將在 2.1%，但 2019 下半年可能會掉到 1.6% 左右。

英國近一年來通膨情況 (圖: Tradingeconomics)

彭博經濟學家認為，英國 5 月物價較 4 月回落，是因為復活節效應已經結束，然而回落的趨勢還在持續。英國國內雖有物價壓力，但能量不足以讓通膨維持在目標區間，因此到今年年底為止，可能都位於 2% 以下。

除了消費者物價，生產者物價成長幅度也顯疲弱。5 月生產者輸入物價指數只較去年同期成長 1.3%，是 3 年以來最低；生產者輸出物價指數則成長 1.8%，也是 3 年以來最低。

在物價報告中，由於 4 月有復活節假期推升航空費用，因此進入 5 月航空費用下滑 5.2%；此外汽車價格下降 0.3%，汽油價格也下滑。價格提升的類別則有遊戲、玩具、休閒嗜好品、家具與房租等。

被當作英國國內通膨動能訊號的服務業通膨數據，也從 4 月的 2.9% 放緩至 5 月的 2.6%；商品價格指數則上揚至 1.5%。

核心通膨放緩，稍微減輕了英國央行的升息壓力。英國央行將於周四公布利率決議，如今大多主要國家央行都採偏鴿政策，但英國方向卻不同，央行已多次表示，如果發生軟脫歐，升息幅度可能會比市場預估還來得高。