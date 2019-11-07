美股早盤 - 美中貿協利多連珠發 四大股指早盤再刷歷史新高

週四 (7 日)，陸商務部表示表示，美中雙方已同意隨協議進展，「分階段取消」加徵關稅，中國國務院隨後更宣布一系列優惠外資政策，利多消息連環釋放，推動美股道瓊開盤漲破 200 點，四大股指再刷下歷史新高。

中國國務院公布一系列優惠外資政策涵蓋金融、汽車領域，包含取消中國外資銀行業務範圍限制，試圖加速擴大中國金融市場，以及保障內外資汽車商生產的新能源汽車，享有同等准入市場待遇，此外，陸媒報導中國正在研究取消美國家禽進口禁令，貿易樂觀消息接連噴出。

不過，目前美國方面尚未就「分階段取消」加徵關稅消息作出回應。

歐洲經濟方面消息

國際貨幣基金 (IMF) 預測，歐洲今年 GDP 年增率將跌至 2013 年以來最低水平。 IMF 於最新地區經濟展望報告中指出，歐洲今年的 GDP 年增率，將自 2018 年的 2.3%，下滑至 1.4%，隨後於 2020 年反彈至 1.8%。

歐元區 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

IMF 表示，拖累歐洲經濟的主因為該地區最大經濟體德國，以及第三大經濟體義大利，分別將兩國增長預期下調至 0.5% 和 1.2%，並稱在汽車產業持續拖累下，部分國家的工業與貿易將出現放緩情況，甚至影響固定投資。

截至台北時間週四 (7 日)22 時許：

道瓊指數上漲 203.16 點或 0.74%，暫報 27695.72 點

那斯達克上漲 44.34 點或 0.53%，暫報 8454.97 點

標普 500 上漲 13.89 點或 0.45%，暫報 3090.67 點

費半上漲 22.63 點或 1.32%，暫報 1738.3 點

台積電 ADR 上漲 0.69% 至每股 54.01 美元

十年期美債殖利率上漲 4.19% 至殖利率 1.888%

紐約輕原油上漲 1.77% 至每桶 57.35 美元

布蘭特原油上漲 1.13% 至每桶 62.44 美元

黃金下跌 0.22% 至每盎司 1487.02 美元

美元指數上漲 0.08% 至 98.03 點

美股道瓊走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

高通 (QCOM-US)

第一財季基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收年減 17% 至 48 億美元，但仍優於華爾街預期的 47.56 億美元

營業收入報 11 億美元

純益報 9 億美元

稀釋後每股獲利報年減 12.4% 至 78 美分，但高於華爾街預期的 71 美分。

調整後營業利潤 22.9%，高於分析師預期的 22.5%

2019 全財年

營收年增 14% 至 194 億美元

營業收入年增 15% 至 47 億美元

純益年增 19% 至 43 億美元

稀釋後每股獲利 3.54 美元

Roku(ROKU-US)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨損報 2515.5 萬美元，去年同期淨損為 952.7 萬美元

股權激勵措施報 2261.8 萬美元，去年同期為 1149.9 萬美元

折舊和攤銷報 349.3 萬美元，去年同期為 221.8 萬美元

調整後 EBITDA 報 - 43.8 萬美元，去年同期為 196.8 萬美元

今日關鍵經濟數據：

美國當週 (11/2) 初請失業金報 21.1 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21.8 萬人。

美國初請失業金人數 (每週表現) 圖片：Calculated Risk

華爾街分析：

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，目前市場收到的貿易消息來源僅來自中國，而非任何一位美國官員，這意味著對於「分階段取消」加徵關稅的細節與實體措施，大家仍是知之甚少，也沒有傳出任何時間進程，希望能聽到更多消息。

第一上海證券駐香港策略師 Linus Yip 稱：「在獲得達成協議的實質證據前，任何關於貿易協議的標題都將被視為短期獲利機會，雖然市場因利好消息釋出而有所反應， 但我們無法確定這種趨勢會不會一直持續。」

儘管全球央行紛紛降息，為全球市場釋放熱錢，但地緣政治與貿易衝突風險仍將持續干擾市場，而施羅德投信 (Schroders) 認為，儘管 Fed 持續降息，2020 年美股仍有表現空間，但投資人仍須適當配置美元或黃金以防不測。