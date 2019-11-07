壽險業增資雙重預警指標明年4月上路 宏泰人壽唯一遭警示

壽險業今 (2019) 年上半年已增資 438 億元，全年增資金額估達 746 億元，為健全保險業財務結構，並強化風險承擔能力，金管會決議對壽險業增資，設立雙重預警指標，將淨值比 3% 與資本適足率 (RBC) 200% 納入強制增資標準，明年 4 月起實施，目前只有宏泰人壽一家公司因為淨值比未達標遭警示。

由於壽險業對匯兌與資本市場波動相當敏感，金管會決議，除現行採資本適足率 200% 的門檻外，還增設淨值比也納入增資標準，規定低於 3% 列入「資本不足」或低於 2% 列為「資本顯著不足」二評量標準，但需要連續兩期未達標，才會要求強制增資，以 RBC 或淨值比其中一項較低等級來認定，未達標準就會要求立即改善。

同時，配合資本適足率等級畫分標準之修正，增訂每營業年度終了後 3 個月內，及每半營業年度終了後 2 個月內，應向主管機關申報經會計師查核的淨值比。

據保險局統計，2018 年底壽險業整體淨值比是 4.46%，今年 3 月即上升到 5.85%，6 月進一步拉高到 6.6%，但 9 月因債券殖利率走高，債券價值下跌，淨值比下降到 6.94%。

若從個別公司來看，去年全球股災，包括新光人壽、全球人壽、三商美邦與宏泰人壽淨值比均低於 3%，宏泰人壽甚至低於 2%，但今年市場回穩，據 6 月底各公司公布的財報顯示，目前僅宏泰人壽淨值比低於 3%，無任何公司低於 2%；在 RBC 部分，則是所有壽險公司都在 200% 以上。

金管會表示，若宏泰人壽年底淨值比無法拉上 3%，明年 4 月即可能是首家適用新規定被要求強制增資的公司。