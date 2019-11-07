外資連19日買超台股 買超金額衝上1600億元 今再買超鴻海居冠

台股大盤今 (7)) 日收黑，終場下跌 46.51 點或 0.4%，不過外資連續第 19 個交易日在台股買超，19 天來買超金額逾 1600 億元，也持續買超鴻海，今日再大買鴻海 (2317-TW) 43149 張，也是連 19 天買超。

今日集中市場自營商賣超 8.31 億元，投信賣超 9143 萬元，外資及陸資買超 50.02 億元，期貨市場外資多單口數減少 2476 口，未平倉合約口數降為 53227 口。

今天外資集中市場買超較多個股為，鴻海、新光金、友達、台新金、群創、聯電、南茂、中壽、富邦金、光寶科、欣興；賣超個股則為玉山金、宏碁、燿華、長榮、彩晶、華航、旺宏、華通、智邦、國產、華新。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，中信金、日月光投控、聯詠、國泰金、台積電、富邦金、鴻海、玉山金、廣達、開發金、泰鼎 - KY。今天投信在集中市場賣超較多的個股為欣興、聯茂、台光電、華泰、台表科、矽創、世芯 - KY、旺宏、卜蜂、京元電。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，冠德、南茂、台泥、泰鼎 - K、華通、鴻海、燿華、緯創、英業達、隆達。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，群創、新光金、國泰金、金像電、宏碁、TPK-KY、致伸、聯電、友達、晶電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股雖然今天收跌，不過仍然維持在 5 日線之上，多頭格並未遭到破壞；證券分析師黃漢成說，今天大盤的量價關係不差，可視為行進間換手，預估明天台股將繼續震盪走高。