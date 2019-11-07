〈環球晶法說〉客戶新長約簽訂態度轉趨保守 預期將有三大改變

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會，針對新長約的簽訂，董事長徐秀蘭表示，得待明年市場復甦情況才會明朗，但新長約將有三大改變，包括著重利基型產品推升價格較高，年數縮減至 2-3 年，以及客戶預付款支付將較為保守。

目前環球晶長約覆蓋率約 75%，部分長約明年將到期，加上近幾季未簽訂太多新長約，將使明年長約覆蓋率稍低於今年。

徐秀蘭表示，已與許多客戶洽談長約中，大部分需求均落在 12 吋，或新材料碳化矽 (SiC) 等利基型產品，但由於市場仍在回溫初期，還未有客戶簽新長約，得待明年市場復甦情況較明確後，新長約的簽訂才會較明朗。

徐秀蘭也說，新簽訂的長約與舊長約有三大不同，第一，過去長約覆蓋許多類型矽晶圓產品，但新長約將著眼利基型或特殊應用產品，價格可望較高；第二，客戶對長約的年數趨向保守，新長約年數可能由過去的 5 年，減少至 2-3 年；第三，新長約客戶對預付款支付上較為保守。

至於韓國 12 吋新廠，徐秀蘭表示，明年第 1 季設備會進場完成，但由於送樣認證因素，量產時程將推遲 1 季至 4 個月，最快第 2 季起，從月產能 5 萬片逐步拉升，目標年底前達到月產能 15 萬片，也因新廠加入量產，明年折舊費用將較過去一年 50 億元，增加約 15%，約達 57.5 億元。