中加重修舊好？加拿大豬肉解禁 恢復進口中國 

今年 6 月下旬中國以食品安全為理由，暫停進口加國牛、豬肉。加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 週二 (5 日) 推文公告，中國政府已解除該項禁令，恢復進口加拿大肉類產品。

加拿大聯邦農業部長 Marie-Claude Bibeau 和國際貿易多元化部長 Jim Carr 在一份聲明中說，加拿大當局將在未來幾天和幾週內與牛肉和豬肉生產商和加工商密切合作，以確保成功恢復對中國的貿易。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 週二 (5 日) 推文公告，中國政府已解除該項禁令，恢復進口加拿大肉類產品。(圖片：AFP)

中國是加拿大豬肉出口的第三大市場，出口總值從 2011 年的不到 500 萬加元增長去年達到 8200 萬美元。

由於中國將恢復進口加拿大牛肉和豬肉產品的消息，加拿大亞伯達省的牛、豬生產商獲得重大提振。

亞伯達豬肉公司 (Alberta Pork) 執行董事 Darcy Fitzgerald 表示：「我們期待著與中國的新關係，並向中國人民提供優質的豬肉產品。」

自華為公主孟晚舟案，重創中國與加拿大關係，中國首先禁止加國油菜籽進口，爾後禁止加國牛、豬肉進口。如今加國肉品解禁，兩國似乎有破冰的傾向，但加國最重要的經濟作物油菜籽仍未准入中國市場。

加拿大油菜籽協會 (Canola Council of Canada) 在一份聲明中表示：「我們希望今天對畜牧業的好消息有助於創造勢頭，恢復加拿大對中國最有價值的農產品出口。」

據加拿大油菜籽理事會統計，中國約占加拿大油菜籽、菜籽油和豆粕出口的 40%，2018 年，加拿大向中國出口油菜籽價值 27 億加元。