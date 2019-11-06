大江Q3營運落底 Q4新品亮相帶動營運回溫

大江生醫 (8436-TW) 第 3 季獲利不如預期，展望後市，大江表示，近期研發出蜘蛛絲生物纖維面膜膜布，並與歐洲廠商洽談合作，第 4 季有機會亮相，加上保健品新、舊轉換期近尾聲，法人表示，大江本季營收有機會回溫，今年營收年增 3 成目標有望達陣。

大江表示，蜘蛛絲生物纖維面膜膜布，是將蜘蛛絲內的基因轉移至微生物，藉此大量生產，且具有彈性、韌性、高含水等特性，已成功商品化，隨時可開始銷售。

展望後市，大江指出，蜘蛛絲生物纖維面膜膜布已有歐洲廠商洽談合作，能挹注第 4 季營運動能，法人表示，大江第 3 季營收、獲利均低於市場預期，新品順利上市後，本季營收將回溫，力拚持平第 3 季，今年全年獲利可望優於去年。

海外市場方面，大江近期積極拓展美國市場，現已擴編銷售團隊，並開始銷售保健食品，加上基期低，估營收占比將提升至雙位數。

中國市場部分，大江指出，目前占整體營收 7 成，雖然外界認為中國市場有消退跡象，但中國仍是全球最大的保健市場，不會刻意降低訂單。

大江生醫第 3 季稅後純益 3.6 億元，季減逾 4 成，每股純益 3.04 元；累積前 3 季稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%，每股純益 13.6 元。